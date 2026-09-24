साहस युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा : प्राचार्य

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महेंद्रगढ़। यादव धर्मशाला में 1857 की क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। यादव सभा की कार्यकारिणी और भूतपूर्व सैनिक विकास संघ के पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। प्राचार्य लालचंद ने कहा कि राव तुलाराम ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और नसीबपुर के मैदान में वीरता से युद्ध लड़ा। उनका साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। संवाद