Mahendragarh-Narnaul News: प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हुई तो मिलेगा मुआवजा

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जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद किसान विभाग की वेबसाइट mbby.hortharyana.gov.in पर बीमा करवा सकते हैं।उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, पाला, बाढ़, आंधी, तूफान, आग, सूखा और अधिक तापमान से फसल खराब होने पर योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। फलों की फसल पर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ और सब्जियों व मसालों पर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा होगा। इसके लिए फलों पर एक हजार रुपये और सब्जियों व मसालों पर 800 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।योजना में कुल 46 फसलें शामिल हैं। इनमें टमाटर, प्याज, आलू, मटर, गाजर, आम, किन्नू, अमरूद, बेर, हल्दी और लहसुन सहित कई फसलें शामिल हैं।अधिकारी ने बताया कि फसल नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा। 20 प्रतिशत से कम नुकसान पर मुआवजा नहीं मिलेगा। 20 से 40 प्रतिशत नुकसान पर 25 प्रतिशत और 80 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर बीमित राशि का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। संवाद