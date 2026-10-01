Mahendragarh-Narnaul News: कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:30 AM IST
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नारनौल। गांव ग्राम दुलोठ जाट में आयोजक किन्जा परिवार और ग्रामवासियों की ओर से आयोजित 30 सितंबर से 6 अक्तूबर तक संगीतमय श्री मद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कथा से पूर्व बुधवार को बाबा भैया मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य यजमान राकेश कुमार, सुरेश कुमार, महिपाल सिंह, अशोक कुमार व प्रवीण कुमार समस्त परिवार ने आचार्य मनीष शास्त्री ने विधि विधान पूजन करवाया। कथा आयोजक कौशिक परिवार ने बताया की प्रतिदिन दोपहर 11 बजे से शाम 3 बजे तक आचार्य ने मुखारविंद से भक्तों को भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। संवाद
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