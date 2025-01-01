Mahendragarh-Narnaul News: पहली बार कॉलेज बना ओवरऑल चैंपियन

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इस खुशी में महाविद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डॉ. अमित चौधरी ने विजेता छात्राओं और प्राध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्राओं ने मेहनत, अनुशासन और टीम भावना से महाविद्यालय का नाम रोशन किया है।छात्राओं ने संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य और ललित कला में प्रतिभा दिखाई। रंगोली, हिंदी भाषण, वाद-विवाद, कविता पाठ, कार्टूनिंग, फोक ऑर्केस्ट्रा, हरियाणवी शॉर्ट मूवी और रील मेकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया।यूथ फेस्टिवल डीन प्रो. आरपी सिंह ने बताया कि विजेता टीम 13 से 15 नवंबर तक इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में होने वाले इंटर-जोनल यूथ फेस्टिवल में भाग लेगी। सांस्कृतिक विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश ने सफलता का श्रेय छात्राओं की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया।