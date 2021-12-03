फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Co-accused in cannabis seizure case granted bail

Mahendragarh-Narnaul News: गांजा बरामदगी के सह आरोपी को मिली जमानत

Thu, 05 Nov 2026 12:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Co-accused in cannabis seizure case granted bail
नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी करमवीर की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

मामले के अनुसार थाना सिटी कनीना में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 30 मई को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली थी।
इस दौरान कार सवार गांव मालडा वास निवासी विकास उर्फ चोटीवाला और मनीष कुमार उर्फ निशू से 17.04 ग्राम स्मैक तथा कार की डिग्गी से 2 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। बाद में सह आरोपियों के खुलासे के आधार पर करमवीर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
विज्ञापन

करमवीर के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपी के कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उसे केवल सह आरोपियों के बयान के आधार पर मामले में शामिल किया गया है। साथ ही इस मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि करमवीर के खिलाफ पांच अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और निर्धारित शर्तों पर आरोपी की रिहाई के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed