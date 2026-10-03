योजनाओं का लाभ लेने आगे आएं नागरिक : अमित

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नारनौल। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने कहा कि सेवा सेतु अभियान के तहत लगाए जा रहे शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दिलाना है। शुक्रवार को नांगल चौधरी व निजामपुर खंड में आयोजित शिविरों में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और आवेदन किए। अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमों ने मौके पर आवेदकों के फॉर्म भरवाए तथा आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराईं। उन्होंने बताया कि 3 अक्तूबर को नांगल चौधरी नपा कार्यालय, 4 अक्तूबर को नपा कार्यालय व सहबाजपुर स्कूल तथा 5 अक्तूबर को दंचोली पंचायत घर में शिविर लगेगा। संवाद