Mahendragarh-Narnaul News: छाजियावास की बेटी बनी सेना में कैप्टन, ग्रामीणों ने किया स्वागत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक कंवर सिंह यादव ने कैप्टन प्रियंका को सेना में नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र और गांव के लिए गर्व की बात है। प्रियंका ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से परिवार के साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।उन्होंने कहा कि सेना में जाकर देश की सेवा करने वाली बेटियां समाज के लिए प्रेरणा हैं। युवाओं और खासकर बेटियों को प्रियंका की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए।कैप्टन डॉ. प्रियंका यादव को सेना में जाने की प्रेरणा अपने पिता बिजेंद्र यादव से मिली। उनके पिता भी सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं।कार्यक्रम में सरपंच कृपा देवी, पूर्व सरपंच रामअवतार, पूर्व सरपंच धनपत, प्रवीण माजरा, निंबी के सरपंच विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।