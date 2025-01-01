Mahendragarh-Narnaul News: कृष्ण भक्ति में रंगा चामुंडा देवी मंदिर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:24 AM IST
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नारनौल। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर वीरवार को मां चामुंडा देवी मंदिर में सखी परिवार की ओर से भव्य कीर्तन आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान किया। मुख्य यजमान गोपाल मित्तल व रेणु मित्तल ने विधि-विधान से पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्रीकृष्ण और मां चामुंडा देवी की आराधना कराई। इसके बाद महिलाओं ने भजन प्रस्तुत किए। ढोलक-मंजीरों की थाप पर श्रद्धालु झूमते और नृत्य करते नजर आए। संवाद
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