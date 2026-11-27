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सिहमा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का 65वां जन्मदिन कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव के साथ मनाया। इस मौके पर बाबा खेता नाथ गोवंश उपचार शाला में कार्यक्रम आयोजित किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन दिलीप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गोमाता को गुड़ खिलाकर राव नरेंद्र सिंह की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ने गोवंश उपचार शाला को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता भेंट की। संवाद