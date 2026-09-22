Mahendragarh-Narnaul News: व्यापार मंच ने दिया गोदाम मालिक को आश्वासन
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:58 PM IST
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नारनौल। मामराज कॉलोनी में सोमवार दोपहर एक गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम मालिक सुशील सैनी ने बताया कि आग करीब चार बजे लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि गद्दे, कपड़ा, मशीनें और अन्य सामान जल गए। दमकल की दो गाड़ियों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया। अखिल भारतीय व्यापार सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों ने मंगलवार को मौके का निरीक्षण किया। जिला वरिष्ठ प्रधान बिशन सैनी और शहर प्रधान अमित गोयल ने सुशील सैनी को ढाढ़स बंधाया। मंच ने इस मामले को जिला उपायुक्त और हरियाणा सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। संवाद
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