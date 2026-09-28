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Mahendragarh-Narnaul News: ऊंट पर सवारी कर सुर्खियों में आईं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

Mon, 28 Sep 2026 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:11 AM IST
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BJP State President made headlines by riding a camel.
फोटो 28गोकलपुर रेस्ट एरिया के समीप ऊंट पर सवारी करती हुईं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना ग - फोटो : नारखी पुलिस की गिरफ्त में विद्युत चोरी की घटना के शामिल आरोपी। स्त्रोत: पुलिस
मंडी अटेली। सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही जन सेवा संकल्प बाइक यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। रविवार को यात्रा अटेली क्षेत्र में गोकलपुर रेस्ट एरिया के समीप पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता को ऊंट पर बैठाकर सवारी कराई गई।
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इस जग भाजपा नेता कुलदीप यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं से यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कुलदीप यादव ने कहा कि यह बाइक यात्रा प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का माध्यम है।
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इस अवसर पर पूर्व सरपंच एडवोकेट सुरेश, सवित राज, शेर सिंह सरपंच बौचड़िया, जगदेव बोहरा, वीर सिंह प्रोफेसर, दीपक पूनिया, शिव पहलवान, जीतू रईस सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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