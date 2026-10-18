Mahendragarh-Narnaul News: बूथ से शक्ति केंद्र तक संगठन मजबूत करने पर भाजपा का मंथन

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बैठक को जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव और जिला प्रभारी वरुण श्योरान ने संबोधित किया। इसमें जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख शामिल हुए। वक्ताओं ने संगठनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और संगठन महामंत्री पवन राणा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन, आपसी समन्वय और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जरूरत बताई। साथ ही पार्टी की गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।जिला अध्यक्ष डॉ. यतेंद्र राव ने शक्ति केंद्र प्रमुखों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में आगामी शक्ति केंद्र टिफिन बैठकों की तैयारियों पर भी विचार किया गया। इन बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और पार्टी की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।