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Mahendragarh-Narnaul News: एक ही रात में छह ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी

Mon, 09 Nov 2026 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:53 PM IST
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Batteries from six tractors stolen in a single night
निजामपुर। मेघोत बिंजा और धौलेड़ा गांव में चोरों ने 7 नवंबर की रात छह ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी कर लीं। चोरों ने घरों के बाहर खड़े ट्रैक्टरों को निशाना बनाया। पीड़ितों की शिकायत पर निजामपुर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मेघोत बिंजा निवासी कर्ण सिंह ने बताया कि उसके जीजा सतीश का स्वराज 735 ट्रैक्टर घर के बाहर खड़ा था। रात करीब डेढ़ बजे चोर उसकी बैटरी निकाल ले गए। जांच करने पर पता चला कि गांव के जसवंत और अमित के स्वराज 855 ट्रैक्टर की बैटरियां भी चोरी हुई हैं।
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इसी तरह धौलेड़ा गांव में सुरेंद्र के फार्मट्रैक चैंपियन-42 ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर ली गई। यह घटना रात करीब दो बजे की है। बाद में पता चला कि भूप सिंह के सोनालिका और मंजीत के महिंद्रा ट्रैक्टर की बैटरियां भी गायब हैं।
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एक ही रात में छह ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी होने से ग्रामीणों में चिंता है। एसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान और चोरी हुई बैटरियों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।
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