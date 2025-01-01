Mahendragarh-Narnaul News: इस रविवार को खुलेंगे बैंक, 5-डे बैंकिंग की मांग पर प्रदर्शन
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। 5-डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने वीरवार को रेवाड़ी रोड स्थित एसबीआई शाखा में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि 27 सितंबर रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि उस दिन कार्यदिवस निर्धारित है।
प्रदर्शन में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं और ग्राहकों को भी 5-डे बैंकिंग के बारे में जानकारी दी।
एसबीआई के क्षेत्रीय सचिव विपिन चौधरी, यूनियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भवानी यादव और हितेश यादव ने कर्मचारियों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। बैंक ऑफ इंडिया के करमवीर दायमा, मनजीत कुमार, जलेश कुमार, सोमवीर और संदीप शर्मा ने भी विचार रखे।
विज्ञापन
कर्मचारियों की मुख्य मांग सप्ताह में दो दिन साप्ताहिक अवकाश के साथ 5-डे बैंकिंग लागू करना है। इसके अलावा बढ़ते कार्यभार को कम करने और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की गई। वक्ताओं ने 28, 29 और 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने की अपील की।
विज्ञापन
प्रदर्शन में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं और ग्राहकों को भी 5-डे बैंकिंग के बारे में जानकारी दी।
विज्ञापन
एसबीआई के क्षेत्रीय सचिव विपिन चौधरी, यूनियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भवानी यादव और हितेश यादव ने कर्मचारियों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। बैंक ऑफ इंडिया के करमवीर दायमा, मनजीत कुमार, जलेश कुमार, सोमवीर और संदीप शर्मा ने भी विचार रखे।
विज्ञापन
कर्मचारियों की मुख्य मांग सप्ताह में दो दिन साप्ताहिक अवकाश के साथ 5-डे बैंकिंग लागू करना है। इसके अलावा बढ़ते कार्यभार को कम करने और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग की गई। वक्ताओं ने 28, 29 और 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने की अपील की।