Mahendragarh-Narnaul News: कनीना मंडी में 11 तक बाजरा खरीद रहेगी बंद
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:00 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:00 AM IST
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कनीना। नई अनाज मंडी कनीना (चेलावास) में 8 से 11 नवंबर तक बाजरे की खरीद बंद रहेगी। फसल की अधिक आवक और त्योहार के चलते मार्केट कमेटी ने चार दिन का अवकाश घोषित किया है। कमेटी के सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि इस अवधि में बाजरा खरीद के लिए कोई गेट पास जारी नहीं होगा। हालांकि, मंडी में पहले से मौजूद बाजरे की ढेरियों का उठान और ऑनलाइन नीलामी जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे 8 से 11 नवंबर तक बाजरा लेकर मंडी में न आएं। संवाद
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