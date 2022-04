{"_id":"62571afb8555f253915e052a","slug":"bachhod-airstrip-will-be-extended-to-5-thousand-feet-narnol-news-rtk643837211","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bachhod airstrip will be extended to 5 thousand feet","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Bachhod airstrip will be extended to 5 thousand feet

Updated Thu, 14 Apr 2022 12:18 AM IST Updated Thu, 14 Apr 2022 12:18 AM IST

अटेली। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर सरकार बाछौद हवाई पट्टी का विस्तारीकरण करके यहां पर हवाई सेवाएं शुरू करेगी। विगत दिनों उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस संबंध में हवाई पट्टी का निरीक्षण भी किया था। बुधवार को इस संबंध में उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने भी हवाई पट्टी पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अधिकारियों की बैठक ली।

डीसी ने बताया कि यहां पर मई में एयर ट्रेनिंग स्कूल का सेटअप स्थापित हो जाएगा और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहां पर 6 महीने और एक साल का कामर्शियल तथा एयरलाइन पायलट का कोर्स एफएसटीसी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस बाछौद हवाई पट्टी को विस्तारित करने के लिए फिलहाल 3481 फीट की हवाई पट्टी को 5000 फीट का बनाया जाएगा। इसके लिए आसपास की 234 एकड़ भूमि लेने का प्रस्ताव किया है। किसानों की सहमति के बाद अब ई भूमि पोर्टल पर किसान अपनी कंसेंट डालेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से एयर पट्टी के प्रबंधक कंप्यूटर की व्यवस्था करके यहां पर नागरिकों से ई भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति भरवाएंगे।

उपायुक्त ने बताया कि हवाई पट्टी विस्तारित होने के बाद भविष्य में यहां पर जेट हवाई जहाज की सेवाएं भी शुरू होंगी जो चंडीगढ़ से जयपुर के लिए सेवाएं देंगी। इसके अलावा चार से पांच हैंगर का निर्माण भी किया जाएगा जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व हर माह मिलेगा। बैठक में एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, एसडीएम कनीना सुरेंद्र सिंह, तहसीलदार राजेश कुमार तथा एयरस्ट्रिप के प्रबंधक सुरेश कुमार यादव के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।