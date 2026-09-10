Mahendragarh-Narnaul News: फैमिली आईडी में आय, कहीं नाम गलत...समाधान के लिए पहुंचे 500 फरियादी

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कई लोगों ने बताया कि वे फैमिली आईडी में सुधार के लिए लंबे समय से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। गलत आय दर्ज होने के कारण राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में भी परेशानी सामने आई।सुबह 10 बजे से ही लोग कैंप में पहुंचने लगे। शिकायतकर्ताओं का पंजीकरण कर उन्हें क्रमवार नंबर दिए गए। एचपीपीए के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला करीब 12:30 बजे कैंप में पहुंचे। उन्होंने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और उन्हें समस्या के अनुसार अलग-अलग बैठाकर समाधान की प्रक्रिया समझाई।फैमिली आईडी में मेरा नाम दो स्थानों पर अलग-अलग लिखा है। मैं इसे ठीक कराने के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगा चुका हूं। दो साल से मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है।-जितेंद्र कुमार, मोहल्ला कैलाश नगर।फैमिली आईडी में आय पांच लाख रुपये दिखा रखी है जबकि मैं केवल पेंशन ले रहा हूं और मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। मेरा राशन कार्ड भी कट गया है।मेरी फैमिली आईडी में आय 72 हजार रुपये दिखा रखी है। परंतु यह कहीं भी प्रदर्शित नहीं हो रही है जिसके कारण न तो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा अन्य सुविधाएं मिल रही है। इस समस्या को लेकर मैं गत एक वर्ष से परेशान हूं।-दीपक, गांव नांगल सिरोहीमेरी फैमिली आईडी में मेरे पति का नाम दर्ज नहीं है जो दर्ज कराना है। वहीं आय एक लाख रुपये दिखा रखी है जबकि हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। मैं फैमिली आईडी को ठीक करवाने के लिए दो साल से परेशान हो रही हूं।