Mahendragarh-Narnaul News: महेंद्रगढ़ के दो चौकों पर लगेंगी 25 लाख की ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइटें

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नगर पालिका ने पिछले माह एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया था। एजेंसी ने दोनों चौकों पर लाइटें लगाने के लिए फाउंडेशन तैयार कर दिया है। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह तक काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में इन दो चौकों पर लाइटें लगेंगी, जबकि दूसरे चरण में अन्य चौकों को शामिल किया जाएगा।स्टेट हाईवे 148-बी पर ट्रैफिक लाइटें न होने से वाहन चालक और आमजन लंबे समय से परेशान हैं। रात के अंधेरे में हादसे का डर बना रहता है। कैंची मोड़ से रेलवे ओवरब्रिज तक 30 कट बने हैं जिससे खतरा और बढ़ जाता है। सर्दियों में कोहरे के दौरान कट से हाईवे पर पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। सुबह-शाम इन चौकों पर जाम लग जाता है और पुलिस को यातायात संभालने में दिनभर पसीना बहाना पड़ता है।नगर पालिका इससे पहले तीन बार प्रस्ताव बना चुकी थी, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने में गंभीरता नहीं दिखी। 13 साल पहले शहर के चार स्थानों पर लगाई गई लाइटें आज भी कबाड़ में पड़ी हैं।शहरवासी नरेन सैनी, मुनालाल, महेश यादव, महाबीर प्रसाद शर्मा और शन्नी ने कहा कि इस योजना से आमजन और वाहन चालकों को फायदा होगा। राव तुलाराम चौक से कैंची तक महिला महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, डाकघर, लघु सचिवालय, डीएसपी, तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय पड़ते हैं, इसलिए यहां लाइटें बेहद जरूरी हैं।- वर्जनःनगर पालिका की ओर से शहर के राव तुलाराम चौक व महाराणा प्रताप चौक पर 25 लाख रुपये की लागत से ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइटें लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। हायर एजेंसी की ओर से फाउंडेशन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह तक लाइटें लगाई जाएगी।-रमेश सैनी, प्रधान नगरपालिका, महेंद्रगढ़।