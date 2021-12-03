Mahendragarh-Narnaul News: ऑटो चालकों को ड्रेस कोड, दस्तावेज और क्षमता से ज्यादा सवारी न बैठाने की हिदायत

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यातायात पुलिस के एसआई देवेंद्र ने बताया कि चालकों से सरकार द्वारा तय ड्रेस कोड के अनुसार यूनिफॉर्म पहनकर ही ऑटो चलाने को कहा गया है। साथ ही उन्हें अपने पहचान संबंधी जरूरी दस्तावेज साथ रखने की हिदायत दी गई। बिना दस्तावेज, बिना यूनिफॉर्म या यातायात नियम तोड़कर ऑटो न चलाने के लिए भी कहा गया है।पुलिस ने चालकों को समझाया कि ऑटो में तय क्षमता से ज्यादा सवारियां न बैठाएं और वाहन को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करें। सड़क पर चलते समय अन्य वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा गया।एसआई देवेंद्र के अनुसार ऑटो चालक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि सभी चालकों तक नियमों की जानकारी पहुंचे और वे तय यूनिफॉर्म पहनने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि नियमों का सही तरीके से पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं घटेंगी और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रहेगी।