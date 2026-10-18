Mahendragarh-Narnaul News: अंतर-कॉलेज खेलों में अटेली कॉलेज को मिली 2 मेजबानी

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खेल निदेशक डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अंतर-विवि प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक्स मुकाबले 27 अक्तूबर को आरटीआर स्टेडियम रेवाड़ी में, एथलेटिक्स मुकाबले 30 अक्तूबर को बलाना में और वुशु व ताइक्वांडो के मुकाबले 3 नवंबर को अटेली में आयोजित किए जाएंगे। विज्ञापन

गत वर्ष अनेक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अनेक पदक जीते थे। उम्मीद है इस बार भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन आईजीयू के लिए अनेक पदक जीतेंगे। संवाद खेल निदेशक डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अंतर-विवि प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।उन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक्स मुकाबले 27 अक्तूबर को आरटीआर स्टेडियम रेवाड़ी में, एथलेटिक्स मुकाबले 30 अक्तूबर को बलाना में और वुशु व ताइक्वांडो के मुकाबले 3 नवंबर को अटेली में आयोजित किए जाएंगे।गत वर्ष अनेक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अनेक पदक जीते थे। उम्मीद है इस बार भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन आईजीयू के लिए अनेक पदक जीतेंगे। संवाद

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नारनौल। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में अंतर-कॉलेज खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 27 अक्तूबर से 3 नवंबर तक किया जाएगा। विश्वविद्यालय खेल परिषद की ओर से प्रतियोगिता को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। जिसके अनुसार अटेली कॉलेज को वुशु व ताइक्वांडो खेल की मेजबानी मिली है।