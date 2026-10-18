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Mahendragarh-Narnaul News: अंतर-कॉलेज खेलों में अटेली कॉलेज को मिली 2 मेजबानी

Sun, 18 Oct 2026 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:53 PM IST
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Ateli College awarded hosting rights for 2 inter-college sports events
नारनौल। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में अंतर-कॉलेज खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 27 अक्तूबर से 3 नवंबर तक किया जाएगा। विश्वविद्यालय खेल परिषद की ओर से प्रतियोगिता को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। जिसके अनुसार अटेली कॉलेज को वुशु व ताइक्वांडो खेल की मेजबानी मिली है।
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खेल निदेशक डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन अंतर-विवि प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक्स मुकाबले 27 अक्तूबर को आरटीआर स्टेडियम रेवाड़ी में, एथलेटिक्स मुकाबले 30 अक्तूबर को बलाना में और वुशु व ताइक्वांडो के मुकाबले 3 नवंबर को अटेली में आयोजित किए जाएंगे।
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गत वर्ष अनेक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अनेक पदक जीते थे। उम्मीद है इस बार भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन आईजीयू के लिए अनेक पदक जीतेंगे। संवाद
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