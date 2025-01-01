फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   At the age of 65, retired soldier Vijendra Singh completed LLB with first class, now providing legal help to the poor.

Mahendragarh-Narnaul News: उम्र ने रिटायर कहा, जुनून ने स्टूडेंट बना दिया

Thu, 24 Sep 2026 01:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
At the age of 65, retired soldier Vijendra Singh completed LLB with first class, now providing legal help to the poor.
फोटो 04 विजेंद्र सिंह
मंडी अटेली। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग मिसाल बन जाते हैं। गांव गुवानी के विजेंद्र सिंह दूसरी श्रेणी में आते हैं। 65 साल की उम्र, जब शरीर थकने लगता है और सपने सिमटने लगते हैं, उस उम्र में विजेंद्र सिंह ने हाथ में किताबें और कानून की धाराएं थामीं...और प्रथम श्रेणी से एलएलबी की डिग्री हासिल कर सबको हैरान कर दिया।
विज्ञापन

साल 1982 में महज 20 साल का एक नौजवान गांव से निकलकर भारतीय सेना की आर्टिलरी में भर्ती हुआ। बंदूक और गोला-बारूद के बीच जिंदगी गुजारने वाले इस जवान के मन में एक चिंगारी हमेशा जलती रही...पढ़ने की चिंगारी।
विज्ञापन

सरहदों पर ड्यूटी निभाते हुए भी उसने किताबें नहीं छोड़ीं और चोरी-छिपे समय निकालकर 11वीं-12वीं पास कर ली। 16 साल तक देश की सेवा करने के बाद 1999 में विजेंद्र सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दर्शनशास्त्र में स्नातक और मेरठ विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की डिग्री हासिल कर उन्होंने साबित कर दिया कि जंग सिर्फ मैदान में ही नहीं, किताबों से भी लड़ी जा सकती है।
निजी स्कूलों में पढ़ाने के बाद 2004 में वे हरियाणा शिक्षा विभाग में इतिहास प्राध्यापक बने और 16 साल तक हजारों बच्चों का भविष्य संवारा। इस बीच एनसीसी अधिकारी और हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के जिला प्रधान की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। विजेंद्र सिंह कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ डिग्रियां जुटाना नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी को यह संदेश देना है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती।

बंजर मिट्टी को भी बनाया सोना
विजेंद्र की सीखने की भूख यहीं शांत नहीं हुई और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। आज वे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देकर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने खेती में भी हाथ आजमाया, रसायन रहित खेती अपनाई और बंजर रेतीली मिट्टी में खजूर के पेड़ उगाकर सबको चौंका दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed