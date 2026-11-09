Mahendragarh-Narnaul News: भगवान विश्वकर्मा से कारीगरों ने मांगी व्यापार में उन्नति की दुआ

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पूजन कार्यक्रम में राजू, दिनेश, ललित और राहुल सहित दुकान के सभी कारीगरों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर पूजा की और अपने कार्यक्षेत्र में सफलता तथा परिवारों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।कारीगरों ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को शिल्पकारों, तकनीकी काम से जुड़े लोगों और मेहनतकश वर्ग का आराध्य माना जाता है। उनकी पूजा से कामगारों को अपने हुनर, मेहनत और काम के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की सफलता में कारीगरों की मेहनत और कौशल की अहम भूमिका होती है।कार्यक्रम के दौरान सभी ने आपसी प्रेम, सहयोग और समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लिया। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर उन्नति की कामना भी की गई।