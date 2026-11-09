Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Artisans prayed to Lord Vishwakarma for prosperity in their trade.

Mahendragarh-Narnaul News: भगवान विश्वकर्मा से कारीगरों ने मांगी व्यापार में उन्नति की दुआ

Mon, 09 Nov 2026 11:36 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
Artisans prayed to Lord Vishwakarma for prosperity in their trade.
फोटो नंबर-15भगवान ​विश्वकर्मा जी की पूजा-अर्चना करते कारीगर। स्रोत: स्वयं
नारनौल। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सोमवार को शहर की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। दुकान संचालक पवन छाबड़ा और प्रवीण छाबड़ा के साथ सभी कारीगरों ने भगवान विश्वकर्मा के सामने शीश नवाकर सुख-समृद्धि और व्यापार में तरक्की की कामना की।
विज्ञापन

पूजन कार्यक्रम में राजू, दिनेश, ललित और राहुल सहित दुकान के सभी कारीगरों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर पूजा की और अपने कार्यक्षेत्र में सफलता तथा परिवारों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
विज्ञापन

कारीगरों ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को शिल्पकारों, तकनीकी काम से जुड़े लोगों और मेहनतकश वर्ग का आराध्य माना जाता है। उनकी पूजा से कामगारों को अपने हुनर, मेहनत और काम के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की सफलता में कारीगरों की मेहनत और कौशल की अहम भूमिका होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान सभी ने आपसी प्रेम, सहयोग और समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लिया। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर उन्नति की कामना भी की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed