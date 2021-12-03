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Mahendragarh-Narnaul News: किशोरियों को एचपीवी टीका लगवाने की अपील

Thu, 05 Nov 2026 12:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:26 AM IST
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Appeal for adolescent girls to get the HPV vaccine
महेंद्रगढ़। गांव बुचौली के उप स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को टीकाकरण शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य कर्मी मुकेश चौहान और महिला स्वास्थ्य कर्मी सोनू ने दो गर्भवती महिलाओं और 10 बच्चों का टीकाकरण किया। इस दौरान महिलाओं को एनीमिया, टीबी, निमोनिया, नशे के दुष्प्रभाव और गर्भावस्था में जरूरी देखभाल की जानकारी दी गई। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय पर पंजीकरण, जरूरी जांच और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी। साथ ही 14 से 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को एचपीवी का टीका लगवाने की अपील की। इस मौके पर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता सहित ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद
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