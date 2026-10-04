Mahendragarh-Narnaul News: निजी केंद्रों पर खाद के साथ रसायन लेने के लिए मजबूर करने का आरोप
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:53 AM IST
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महेंद्रगढ़। क्षेत्र में खाद की कमी के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी केंद्रों पर खाद उपलब्ध नहीं होने से किसानों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं, कुछ किसानों ने निजी खाद केंद्रों पर खाद के साथ रसायन खरीदने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया है। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
पिछले एक सप्ताह में सरकारी केंद्रों पर दो बार खाद की खेप पहुंची थी। दोनों खेप में कुल 1560 बैग खाद आई जो तीन दिन के भीतर ही खत्म हो गई। इसके बाद खाद लेने के लिए किसानों को निजी विक्रेताओं का रुख करना पड़ रहा है।
किसान सतीश ने बताया कि निजी केंद्रों पर खाद लेने के दौरान किसानों से अतिरिक्त रसायन खरीदने के लिए कहा जा रहा है। किसानों का कहना है कि खेती के इस समय खाद की जरूरत अधिक है और सरकारी केंद्रों पर उपलब्धता नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में निजी दुकानों से खरीदारी करनी पड़ रही है।
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सोमवार तक पहुंच सकती है नई खेप
खाद की कमी के बीच किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। केंद्र अधिकारियों के अनुसार सोमवार तक करीब 1500 बैग खाद पहुंचने की संभावना है। इससे सरकारी केंद्रों पर खाद की उपलब्धता बढ़ने और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हैफेड मैनेजर जगराम सिंह ने बताया कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार तक लगभग 1500 बैग खाद आने की संभावना है। नई खेप पहुंचने के बाद किसानों को खाद लेने में हो रही परेशानी कुछ कम हो सकती है।
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पिछले एक सप्ताह में सरकारी केंद्रों पर दो बार खाद की खेप पहुंची थी। दोनों खेप में कुल 1560 बैग खाद आई जो तीन दिन के भीतर ही खत्म हो गई। इसके बाद खाद लेने के लिए किसानों को निजी विक्रेताओं का रुख करना पड़ रहा है।
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किसान सतीश ने बताया कि निजी केंद्रों पर खाद लेने के दौरान किसानों से अतिरिक्त रसायन खरीदने के लिए कहा जा रहा है। किसानों का कहना है कि खेती के इस समय खाद की जरूरत अधिक है और सरकारी केंद्रों पर उपलब्धता नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में निजी दुकानों से खरीदारी करनी पड़ रही है।
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सोमवार तक पहुंच सकती है नई खेप
खाद की कमी के बीच किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। केंद्र अधिकारियों के अनुसार सोमवार तक करीब 1500 बैग खाद पहुंचने की संभावना है। इससे सरकारी केंद्रों पर खाद की उपलब्धता बढ़ने और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हैफेड मैनेजर जगराम सिंह ने बताया कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार तक लगभग 1500 बैग खाद आने की संभावना है। नई खेप पहुंचने के बाद किसानों को खाद लेने में हो रही परेशानी कुछ कम हो सकती है।