Mahendragarh-Narnaul News: वोट बचाने की हुंकार, कांग्रेस ने निकाला आक्रोश मार्च
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:54 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:54 PM IST
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मंडी अटेली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने वीरवार को ‘वोट बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान के तहत आक्रोश मार्च निकाला। पंजाब नेशनल बैंक से शुरू हुआ मार्च मुख्य बाजार से होकर गुजरा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं।
पूर्व विधायक एवं पूर्व सीपीएस अनिता यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहा है।
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जिला अध्यक्ष सत्यवीर यादव झुकिया ने कहा कि यह लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि हर नागरिक के वोट के अधिकार की है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान, मजदूर और आम जनता मौजूदा सरकार से परेशान है।
मार्च में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कृष्ण राव, तोता राम कोहली और डॉ. राजवती सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं।
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पूर्व विधायक एवं पूर्व सीपीएस अनिता यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहा है।
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जिला अध्यक्ष सत्यवीर यादव झुकिया ने कहा कि यह लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि हर नागरिक के वोट के अधिकार की है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान, मजदूर और आम जनता मौजूदा सरकार से परेशान है।
मार्च में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कृष्ण राव, तोता राम कोहली और डॉ. राजवती सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।