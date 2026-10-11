Mahendragarh-Narnaul News: शिविर में 51 यूनिट रक्त एकत्रित

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नारनौल। राष्ट्रीय सैनी सभा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को मिलन गार्डन में रक्तदान शिविर लगाया गया। संजय सैनी के जन्मदिन पर आयोजित शिविर में 51 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में एसपी दीपक जेवारिया, विधायक ओमप्रकाश यादव, महिला आयोग सदस्य भारती सैनी, नप चेयरपर्सन कमलेश सैनी, पूर्व सांसद डॉ. राजकुमार सैनी और भाजपा जिलाध्यक्ष यतेंद्र राव मौजूद रहे। एसपी दीपक जेवारिया ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ी मानव सेवा है। इसका कोई विकल्प नहीं है। जन्मदिन पर सेवा कार्य करना सकारात्मक पहल है, जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। संजय सैनी ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सैनी, डॉ. राजेंद्र सैनी और मान सिंह सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। संवाद