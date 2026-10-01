Mahendragarh-Narnaul News: 102 ग्रामीणों ने कराई टीबी स्क्रीनिंग
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:20 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:20 AM IST
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कनीना। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बुधवार को सुरजनवास के आंगनबाड़ी केंद्र में टीबी स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। डॉ. प्रतीक के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल बस टीम ने ग्रामीणों की जांच की। कुल 102 लोगों की स्क्रीनिंग हुई जबकि 27 लोगों के एक्स-रे किए गए। टीबी के संभावित लक्षण मिलने पर 10 लोगों के बलगम के नमूने जांच के लिए भेजे गए। एसटीएस पवन कुमार और टीबीएचवी युद्धवीर ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव और निशुल्क उपचार की जानकारी दी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, रात में पसीना या वजन कम होना टीबी के संकेत हो सकते हैं। उन्होंने लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी। संवाद
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