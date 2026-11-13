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रोजगार सृजित करके दूरदर्शी दृष्टिकोण से राष्ट्र विकास में योगदान दें युवा : प्रो. सचदेवा

Fri, 13 Nov 2026 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:26 AM IST
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Youth should contribute to national development with a visionary approach by creating employment: Prof. Sachdeva
कुरुक्षेत्र। केयू में राष्ट्रीय एकता ​शिविर के दौरान प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते कुलपति प्रो
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 10 से 16 नवंबर तक आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्तर के इस शिविर में 16 राज्यों के करीब 200 स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समन्वय, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करना है।
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उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करने वाला बनना चाहिए। वे दूरदर्शी सोच अपनाकर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि सफलता के साथ संवेदनशील, जिम्मेदार और श्रेष्ठ इंसान बनना भी जरूरी है। इसके लिए आपसी मेलजोल, संवाद कौशल और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण हैं।
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इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया गया। इसमें विश्व शांति, सुख-समृद्धि और शिविर की सफलता की कामना की गई। शिविर का प्रमुख आकर्षण भव्य शोभायात्रा रही। इसमें विभिन्न राज्यों के स्वयंसेवकों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोकसंस्कृति और रीति-रिवाजों के माध्यम से अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम समन्वयक प्रो. आनंद कुमार ने शिविर की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी, जबकि डॉ. राजरतन ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताया।
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