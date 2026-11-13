रोजगार सृजित करके दूरदर्शी दृष्टिकोण से राष्ट्र विकास में योगदान दें युवा : प्रो. सचदेवा

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उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करने वाला बनना चाहिए। वे दूरदर्शी सोच अपनाकर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि सफलता के साथ संवेदनशील, जिम्मेदार और श्रेष्ठ इंसान बनना भी जरूरी है। इसके लिए आपसी मेलजोल, संवाद कौशल और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण हैं।इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया गया। इसमें विश्व शांति, सुख-समृद्धि और शिविर की सफलता की कामना की गई। शिविर का प्रमुख आकर्षण भव्य शोभायात्रा रही। इसमें विभिन्न राज्यों के स्वयंसेवकों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोकसंस्कृति और रीति-रिवाजों के माध्यम से अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम समन्वयक प्रो. आनंद कुमार ने शिविर की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी, जबकि डॉ. राजरतन ने सभी प्रतिभागियों का आभार जताया।