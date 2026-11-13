Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Fire breaks out in a room due to sparks from a 'pomegranate' firecracker; mischief by two students comes to light.

Kurukshetra News: अनार बम की चिंगारी से कमरे में लगी आग, दो छात्रों की शरारत आई सामने

Fri, 13 Nov 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in a room due to sparks from a 'pomegranate' firecracker; mischief by two students comes to light.
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के देवीलाल हॉस्टल में छात्र के कमरे में आग लगने की घटना दो छात्रों की शरारत के कारण हुई थी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि फाइन आर्ट विभाग के द्वितीय वर्ष के दो सीनियर छात्रों ने कमरे में अनार बम रखा था। इससे निकली चिंगारी के कारण कमरे में आग लग गई और छात्र का पूरा सामान जलकर राख हो गया।
विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों छात्रों की पहचान कर ली है। दोनों को हॉस्टल से बाहर निकालने के साथ ही हॉस्टल में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीफ वार्डन डॉ. जसबीर सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रोक्टर के पास भेजा जाएगा।
विज्ञापन


खाना खाने गया था अर्जुन, बाहर से लगा दी थी कुंडी
जींद निवासी छात्र अर्जुन घटना के समय खाना खाने गया हुआ था। वह एक दिन पहले ही घर से लौटा था और अपने साथ सामान भी लाया था। आरोप है कि दोनों छात्रों ने शरारत करते हुए कमरे में अनार बम रखा और बाहर से कुंडी लगा दी। इससे लगी आग में अर्जुन के कपड़े, दस्तावेज, किताबें और प्रोजेक्ट फाइल सहित पूरा सामान जल गया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है। दोनों छात्रों पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। उधर, चीफ वार्ड डॉ. जसबीर सिंह ने भी माना कि छात्र का सारा सामान जल गया है। अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed