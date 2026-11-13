Kurukshetra News: अनार बम की चिंगारी से कमरे में लगी आग, दो छात्रों की शरारत आई सामने

विज्ञापन

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों छात्रों की पहचान कर ली है। दोनों को हॉस्टल से बाहर निकालने के साथ ही हॉस्टल में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीफ वार्डन डॉ. जसबीर सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रोक्टर के पास भेजा जाएगा।खाना खाने गया था अर्जुन, बाहर से लगा दी थी कुंडीजींद निवासी छात्र अर्जुन घटना के समय खाना खाने गया हुआ था। वह एक दिन पहले ही घर से लौटा था और अपने साथ सामान भी लाया था। आरोप है कि दोनों छात्रों ने शरारत करते हुए कमरे में अनार बम रखा और बाहर से कुंडी लगा दी। इससे लगी आग में अर्जुन के कपड़े, दस्तावेज, किताबें और प्रोजेक्ट फाइल सहित पूरा सामान जल गया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है। दोनों छात्रों पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। उधर, चीफ वार्ड डॉ. जसबीर सिंह ने भी माना कि छात्र का सारा सामान जल गया है। अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है।