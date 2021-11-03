Kurukshetra News: एचआईवी से जंग का संदेश लेकर द्रोणाचार्य स्टेडियम में दौड़े युवा

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कुरुक्षेत्र। एचआईवी बचाव और भेदभाव खत्म करने के संदेश के साथ शनिवार को द्रोणाचार्य स्टेडियम में जिला रेड रन-2026 आयोजित हुआ। यह दौड़ हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, जिला कुरुक्षेत्र ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित की। इसमें युवाओं और रेड रिबन क्लब के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एचआईवी को लेकर सही जानकारी और जागरूकता का संदेश दिया। उप सिविल सर्जन डॉ. रमेश शबरवाल ने संक्रमण के फैलाव, बचाव और रोकथाम की जानकारी दी। उन्होंने संक्रमितों के प्रति भेदभाव न करने और संवेदनशील रवैया अपनाने का आग्रह किया। दौड़ के विजेताओं को 2500 रुपये, 1500 रुपये और 1000 रुपये के पुरस्कार मिले। विजेता प्रतिभागी अब सोनीपत में राज्य स्तरीय दौड़ में कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोपनीय सहायता के लिए 1097 हेल्पलाइन और जानकारी हेतु ब्रेकफ्रीइंडिया डॉट ओआरजी वेबसाइट बताई गई।