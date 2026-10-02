फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Wildlife Protection Week: Free entry to zoos from today until the 8th.

वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह: आज से आठ तक चिड़ियाघरों में मुफ्त प्रवेश

Fri, 02 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Wildlife Protection Week: Free entry to zoos from today until the 8th.
कुरुक्षेत्र। लघु चिड़ियाघर में ​शिव व साक्षी आराम फरमाते हुए। संवाद
कुरुक्षेत्र/पिपली। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत आज से आठ अक्तूबर तक पर्यटक चिड़ियाघरों में मुफ्त प्रवेश कर सकेंगे। यह कदम वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यटकों का रुझान बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
विज्ञापन

पहले लिया जाने वाला 20 से 30 रुपये का प्रवेश शुल्क अब पूरी तरह माफ रहेगा। विभाग का उद्देश्य पर्यटकों को राहत देने के साथ बच्चों और युवाओं को वन्यजीवों के संरक्षण से जोड़ना है। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की जानकारी दी जाएगी। पिपली लघु चिड़ियाघर के निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि वन्यजीव प्रकृति के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निशुल्क प्रवेश से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे नई पीढ़ी में वन्यजीवों के प्रति जिज्ञासा और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। चिड़ियाघर सोमवार को बंद रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed