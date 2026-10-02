Kurukshetra News: निजी बस संचालकों को राहत, परमिट आवेदन की तारीख बढ़ाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:34 AM IST
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कुरुक्षेत्र। प्रदेश में संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत परमिट लेने के इच्छुक आवेदकों को परिवहन विभाग ने राहत दी है। विभाग ने संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत निजी बस परमिट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। मोटर वाहन अधिकारी विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तारीख अब 6 नवंबर शाम पांच बजे तक कर दी गई है।
पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, तब तक 148 आवेदन प्राप्त हुए थे। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कुलदीप बनाम हरियाणा सरकार मामले की सुनवाई स्थगित होने के कारण लिया गया। मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होनी थी, जिसे अब 30 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसी के चलते 7 मार्च 2024 की संशोधित स्कीम के तहत परमिट आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी डीटीओ-कम-सचिव और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को तत्काल अनुपालन के निर्देश दिए हैं।
जिले में 126 रूट पर चलनी हैं परमिट वाली बसें
विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में 126 रूटों पर परमिट बसें चलाई जानी हैं। इनमें कुरुक्षेत्र से ठोल वाया धुराला झांसा में 10, पिहोवा से बाबैन वाया ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पिपली रामपुरा कोल्हापुर मरचेहड़ी में 4, लाडवा से अंबाला शहर वाया बाबैन शाहाबाद अंबाला कैंट में 10, पिहोवा से अंबाला शहर वाया इस्माईलाबाद ठोल नग्गल मटहेड़ी में 16, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर वाया मथाना लाडवा रादौर दामला में 28, पिहोवा से कुरुक्षेत्र वाया ज्योतिसर 20, पिहोवा से रादौर वाया ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पिपली मथाना लाडवा में 12, शाहाबाद से करनाल वाया पिपली नीलोखेड़ी 16, पिहोवा से शाहाबाद वाया मलिकपुर कैंथला बचकी मांडी भुस्थला झांसा सलपानी मदनपुर में 4 रूट शामिल रहेंगे।
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सोसायटी बसों के आवेदन की विभाग ने बढ़ाई तारीख : विजय
मोटर वाहन अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि स्टेज कैरिज स्कीम के तहत आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। विभाग के आदेशानुसार पहले आवेदन करने की निर्धारित तिथि 30 सितंबर थी। इसे बढ़ाकर अब 6 नवंबर कर दिया गया है। अभी तक विभिन्न रूटों पर सोसायटी की निजी बसें चलाने के लिए 148 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, तब तक 148 आवेदन प्राप्त हुए थे। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कुलदीप बनाम हरियाणा सरकार मामले की सुनवाई स्थगित होने के कारण लिया गया। मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होनी थी, जिसे अब 30 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसी के चलते 7 मार्च 2024 की संशोधित स्कीम के तहत परमिट आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई गई। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी डीटीओ-कम-सचिव और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को तत्काल अनुपालन के निर्देश दिए हैं।
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जिले में 126 रूट पर चलनी हैं परमिट वाली बसें
विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में 126 रूटों पर परमिट बसें चलाई जानी हैं। इनमें कुरुक्षेत्र से ठोल वाया धुराला झांसा में 10, पिहोवा से बाबैन वाया ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पिपली रामपुरा कोल्हापुर मरचेहड़ी में 4, लाडवा से अंबाला शहर वाया बाबैन शाहाबाद अंबाला कैंट में 10, पिहोवा से अंबाला शहर वाया इस्माईलाबाद ठोल नग्गल मटहेड़ी में 16, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर वाया मथाना लाडवा रादौर दामला में 28, पिहोवा से कुरुक्षेत्र वाया ज्योतिसर 20, पिहोवा से रादौर वाया ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पिपली मथाना लाडवा में 12, शाहाबाद से करनाल वाया पिपली नीलोखेड़ी 16, पिहोवा से शाहाबाद वाया मलिकपुर कैंथला बचकी मांडी भुस्थला झांसा सलपानी मदनपुर में 4 रूट शामिल रहेंगे।
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सोसायटी बसों के आवेदन की विभाग ने बढ़ाई तारीख : विजय
मोटर वाहन अधिकारी विजय शर्मा ने बताया कि स्टेज कैरिज स्कीम के तहत आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। विभाग के आदेशानुसार पहले आवेदन करने की निर्धारित तिथि 30 सितंबर थी। इसे बढ़ाकर अब 6 नवंबर कर दिया गया है। अभी तक विभिन्न रूटों पर सोसायटी की निजी बसें चलाने के लिए 148 आवेदन प्राप्त हुए हैं।