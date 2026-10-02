Kurukshetra News: राइस सैलर संचालकों के पंजीकरण और गेटपास पर अटका धान उठान

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इस समस्या के समाधान के लिए वीरवार को जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी कार्यालय में दो घंटे बैठक हुई। सैलर संचालक अपनी मांगों पर अड़े रहे। वे प्रदेश सरकार से बातचीत के लिए चंडीगढ़ रवाना हो गए।देर रात तक पंजीकरण या उठान शुरू नहीं हो पाया, जिससे अनाज मंडियां जाम होने लगी हैं। प्रशासन पर खरीद का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वीरवार को बुधवार की अपेक्षा चार हजार एमटी अधिक धान खरीदा गया। 22 में से 14 अनाज मंडियों व केंद्रों पर खरीद की गई।विधायक अशोक अरोड़ा ने खुलवाया अनशन : सरकार पर साधा निशाना बुधवार को थानेसर मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष किसान राजेंद्र सिंह अनशन पर बैठे थे। विधायक अशोक अरोड़ा ने जूस पिलाकर उनका अनशन खुलवाया। अरोड़ा ने सरकार को धान खरीद में हर साल की तरह विफल बताया। डीएफएससी नरेश कुमार ने कहा कि उठान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राइस सैलर संचालकों से लगातार चर्चा जारी है।