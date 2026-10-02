लाडवा अनाजमंडी में दो दिन में खरीदा गया 110 एमटी धान : विवेक

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मार्केट कमेटी सचिव संतकुमार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए चार स्थानों पर बायोमीट्रिक मशीनें लगाई गई हैं।

इससे किसान आसानी से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। खरीद एजेंसी के प्रबंधक विवेक कुमार ने जानकारी दी कि पिछले दो दिनों में करीब 110 एमटी धान की सरकारी खरीद की गई है। हालांकि, नमी अधिक होने के कारण कुछ ढेरियों की खरीद निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हो पा रही है।

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लाडवा। अनाजमंडी में वीरवार को क्षेत्रीय विपणन प्रवर्तन अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड अंबाला जोन राममेहर ने सचिव संतकुमार के साथ औचक निरीक्षण किया। अधिकारी ने किसानों से धान को अच्छी तरह सुखाकर मंडी लाने की अपील की, ताकि नमी के कारण कोई परेशानी न हो।