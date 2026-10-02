Kurukshetra News: एमएसपी बढ़ोतरी को खैहरा ने बताया मजाक

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खैहरा ने कहा कि यह मामूली वृद्धि किसानों की बढ़ती लागत और मेहनत के साथ न्याय नहीं करती। खेती का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जिसमें डीजल, खाद, बीज और बिजली जैसी सभी लागतें शामिल हैं। किसान दिन-रात मेहनत कर देश के लिए अन्न पैदा करता है। लेकिन फसल का मूल्य तय करते समय केवल 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाती है, जो मात्र 25 पैसे प्रति किलो है। यह आंकड़ा सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाता है और किसानों की चिंताएं बढ़ाता है। उन्होंने मांग की कि फसल का मूल्य तय करते समय उत्पादन लागत, मेहनत, जोखिम और बदलती परिस्थितियों का ध्यान रखा जाए।

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कुरुक्षेत्र। युवा जननायक जनता पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह खैहरा ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मात्र 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे किसानों की मेहनत के साथ मजाक बताया।