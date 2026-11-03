Kurukshetra News: हड़ताल से पहले कुरुक्षेत्र डिपो बंद करने की चेतावनी

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कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने लंबित मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो कुरुक्षेत्र डिपो में भी बसों का संचालन बंद किया जा सकता है। इस संबंध में साझा मोर्चा के नेतृत्व में जल्द ही निर्णय लेने बारे जानकारी दी गई। नए अड्डे पर कार्यालय में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के डिपो प्रधान नरेंद्र पांचाल ने बताया कि हड़ताल की तैयारियों और प्रदेश के विभिन्न डिपो में चल रहे आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। इसमें आंदोलन की रणनीति तय करने के साथ हिसार, रोहतक और सिरसा डिपो के कर्मचारियों की मांगों पर भी चर्चा की।उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की टीए-डीए, ओवरटाइम, नाइट अलाउंस और एलटीसी सहित कई वित्तीय मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इसीलिए हिसार डिपो में चार दिन से, जबकि सिरसा और रोहतक डिपो में दो-दो दिन से डिपो बंद कर दिया गया है। पांचाल ने कहा कि 5 और 6 नवंबर को प्रदेशभर में रोडवेज बसों का चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। यदि इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो इससे पहले ही कुरुक्षेत्र डिपो को भी बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। संवाद