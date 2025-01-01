Kurukshetra News: 24 घंटे बिजली गुल रहने पर भड़के ग्रामीण, महिलाओं ने दोनों सड़कें की जाम

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ग्रामीण गुरचरण सिंह, बिट्टू, बलकार और गुरदेव ने बताया कि गांव में एक दिन से बिजली नहीं आने के कारण घरों में पीने का पानी तक खत्म हो गया है। जरूरी काम अटके पड़े हैं और पशुओं के लिए पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा है। उनका कहना था कि बाजार में किराये पर जनरेटर भी उपलब्ध नहीं हैं। परेशान होकर उन्हें प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सड़क जाम करनी पड़ी।ग्रामीणों के अनुसार, बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पहले सप्लाई चालू थी, लेकिन बाद में कई जगह फॉल्ट आने से आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली केंद्रों पर तैनात पटवारी और पुलिसकर्मी इन फॉल्ट को ढूंढने और ठीक करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में ग्रामीण अपने स्तर पर खराबी ढूंढकर निजी मैकेनिकों की मदद से बिजली चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं।फोटो 38निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का रोष मार्चदूसरी ओर, बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को शहर में रोष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। इसमें रोडवेज कर्मचारी और किसान यूनियन के सदस्य भी शामिल हुए। बिजली विभाग की यूनियन के प्रधान बलबीर रंगा, सचिव रणजीत सिंह, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा और किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों और आम जनता के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने गुरुग्राम और नूंह में जारी लाइसेंस रद्द होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। उनका कहना था कि इस लड़ाई में सभी वर्गों को एकजुट होना चाहिए।