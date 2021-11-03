Kurukshetra News: रात पौने नौ बजे बहाल हुईं बिजली आपूर्ति

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कुरुक्षेत्र। जिले के कई क्षेत्रों में शुक्रवार रात करीब पौने नौ बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो गई। इस पर लोगों ने राहत की सांस ली। बुधवार रात 10 बजे से ही बिजली समस्या से परेशान लोग समस्या का समाधान नहीं होने पर सड़कों पर उतरने लगे थे। लोग पल-पल की जानकारी लेते रहे तो वहीं हर पल बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद भी लगाए रहे। उधर बिजली निगम के एसई एमजी जिंदल व अन्य अधिकारी भरोसा देते रहे कि हड़ताल खत्म होते ही बिजली आपूर्ति बहाल करनी शुरू कर दी जाएगी।