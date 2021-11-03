फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Two more swine flu patients detected; concerns rise with eight dengue cases.

Kurukshetra News: स्वाइन फ्लू के दो और मरीज मिले, डेंगू के आठ मामलों से बढ़ी चिंता

Sun, 13 Sep 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Two more swine flu patients detected; concerns rise with eight dengue cases.
कुरुक्षेत्र। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले एक बार फिर बढ़े हैं। एक ही दिन में दो नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ जिले में स्वाइन फ्लू के कुल मरीजों की संख्या 16 हो गई है। इनमें छह मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। दूसरी ओर डेंगू के कुल आठ मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें सात मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज का ओपीडी स्तर पर उपचार चल रहा है।
विज्ञापन


स्वाइन फ्लू के नए मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। जिले में स्वाइन फ्लू के मामले हरिगढ़ भोराख, रामसरन माजरा, लोहारा, आकाश नगर कुरुक्षेत्र, जिंजरपुर और गोबिंद माजरा क्षेत्र से सामने आए हैं।
विज्ञापन


वहीं डेंगू के विभाग के द्वारा पांच नमूने जांच के लिए लिए गए, लेकिन कोई नया पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। जबकि कुल आठ मामलों में सात मरीज ठीक हो चुके हैं और एक मरीज ओपीडी में उपचार ले रहा है। जिले में डेंगू की जांच के लिए अब तक 1489 नमूने लिए जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


6218 घरों की जांच, 24 में मिला लार्वा

डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शनिवार को शहर में 6218 घरों की जांच की। इनमें 24 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला। 17,846 पानी के कंटेनरों की जांच की गई, जिनमें 26 में लार्वा पाया गया। इस दौरान छह नोटिस जारी किए गए।


मलेरिया में राहत

जिला सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप ने कहा कि जिले में मलेरिया के मामले में फिलहाल राहत है। हमारी नजर लगातार स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर बनी हुई है। अगर किसी भी मरीज में इसके लक्षण नजर आते है विभाग के द्वारा तुरंत ही इसका सैंपल लेकर टेस्ट करवाएं जाते है। उन्होंने लोगों से भी अपील की के ऐसे मौसम में वे अपना ख्याल जरूर रखें। खांसी बुखार होने पर तुरंत जांच करवाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed