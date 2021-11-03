Kurukshetra News: केयू के दो विद्यार्थी भूवैज्ञानिक पद पर चयनित

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वे वर्तमान में वैपकॉस लिमिटेड की डीएसआईआर परियोजना से जुड़े हैं। यहां वे भूजल संसाधनों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं का अध्ययन और सर्वेक्षण कर रहे हैं। मिलाप श्योकंद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एमटेक (एप्लाइड जियोलॉजी) और अंजलि ने एमएससी (एप्लाइड जियोलॉजी) की पढ़ाई की है। मिलाप ने हैदराबाद के राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान से अपना शोध कार्य पूरा किया।वैपकॉस लिमिटेड जल शक्ति मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह कंपनी जल संसाधन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से संबंधित परामर्श और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है।