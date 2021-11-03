Kurukshetra News: राज्य स्तरीय नगाड़ा-बंचारी प्रतियोगिता 16 को

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प्रतियोगिता में केवल हरियाणा के मूल निवासी कलाकार ही भाग ले सकेंगे। प्रथम दल को 75 हजार रुपये, दूसरे को 65 हजार और तीसरे को 55 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। पांच सांत्वना पुरस्कार विजेता दलों को भी 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। उपनिदेशिका दीपिका ने बताया कि प्रत्येक दल में 10 कलाकार अनिवार्य हैं। प्रस्तुति पारंपरिक रसिया गायन या हरियाणा के लोक संगीत पर आधारित होगी। इसमें फिल्मी धुनें और गैर-पारंपरिक वाद्य प्रतिबंधित रहेंगे। यह जानकारी उपनिदेशिका डॉ. दीपिका ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में केवल हरियाणा के मूल निवासी कलाकार ही भाग ले सकेंगे।

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कुरुक्षेत्र। हरियाणा की पारंपरिक लोक संगीत और नगाड़ा-बंचारी कला को मंच देने के लिए 16 अक्तूबर को राज्य स्तरीय नगाड़ा-बंचारी प्रतियोगिता होगी। यह आयोजन जिला हरियाणा कला परिषद की भरत मुनि रंगशाला में सुबह 10 बजे से किया जाएगा।