Kurukshetra News: 567 ग्राम अफीम के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:11 AM IST
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पिपली। पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 567 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि 18 सितंबर को सीआईए टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मेजर सिंह और कमलदीप सिंह (निवासी वलैतपुरा, तहसील मलेरकोटला, जिला संगरूर, पंजाब) ओडिशा और झारखंड से सस्ते दामों में अफीम खरीदकर पंजाब और हरियाणा के नशेड़ियों को महंगे दामों पर बेचते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जिंदल चौक और उमरी चौक के पास नाकाबंदी कर ट्रक को रोका। इसके बाद राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें डैशबोर्ड और ड्राइवर की सीट के पीछे रखे कपड़ों के नीचे से पारदर्शी पॉलिथीन में 567 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी है ताकि झारखंड के सप्लायर तक पहुंचा जा सके।
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