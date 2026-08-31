Kurukshetra News: 63 लाख रुपये खर्च कर लगाई गईं ट्रैफिक लाइटें बंद, जाम का रास्ता साफ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:55 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:55 AM IST
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कुरुक्षेत्र। सीएम सीटी को जाम-मुक्त बनाने के लिए 63 लाख रुपये की लागत से नई तकनीक वाली लाइटें और मुंबई की तर्ज पर ब्लिंकर्स स्थापित किए गए थे।
शुरुआती ट्रायल रन के दौरान अधिकारियों ने खूब वाहवाही लूटी लेकिन नियमित देखरेख और तकनीकी तालमेल की कमी के कारण ये लाइटें महज कुछ ही दिनों में बंद हो गईं और जाम का रास्ता साफ हो गया। इससे व्यस्त चौराहों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ रहा है।
अब आलम यह है कि लाखों रुपये के ये उपकरण सिर्फ चौराहों पर शो-पीस बनकर रह गए हैं और संबंधित विभाग मूकदर्शक बना हुआ है।
सीएम सीटी को जाम-मुक्त बनाने के प्रशासनिक दावे कागजों में सिमट कर रह गए हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम और संवेदनशील पिपली-थर्ड गेट रोड पर स्थित नए बस अड्डे और पिपली चौक पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई आधुनिक लाल बत्तियां पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हैं।
वहीं उमरी चौक पर भी स्थापित लाल बत्ती का भी यह ही हाल है। 63 लाख रुपये की सरकारी राशि खर्च करने के बाद भी जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिग्नलों के ब्लैकआउट होने के कारण इन मुख्य मार्गों पर सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है।
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शुरुआती ट्रायल रन के दौरान अधिकारियों ने खूब वाहवाही लूटी लेकिन नियमित देखरेख और तकनीकी तालमेल की कमी के कारण ये लाइटें महज कुछ ही दिनों में बंद हो गईं और जाम का रास्ता साफ हो गया। इससे व्यस्त चौराहों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है और वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ रहा है।
अब आलम यह है कि लाखों रुपये के ये उपकरण सिर्फ चौराहों पर शो-पीस बनकर रह गए हैं और संबंधित विभाग मूकदर्शक बना हुआ है।
सीएम सीटी को जाम-मुक्त बनाने के प्रशासनिक दावे कागजों में सिमट कर रह गए हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम और संवेदनशील पिपली-थर्ड गेट रोड पर स्थित नए बस अड्डे और पिपली चौक पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई आधुनिक लाल बत्तियां पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हैं।
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वहीं उमरी चौक पर भी स्थापित लाल बत्ती का भी यह ही हाल है। 63 लाख रुपये की सरकारी राशि खर्च करने के बाद भी जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिग्नलों के ब्लैकआउट होने के कारण इन मुख्य मार्गों पर सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है।
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