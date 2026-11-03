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Kurukshetra News: खाद्य विभाग की टीम ने मिठाइयों के लिये नमूने

Tue, 03 Nov 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:39 AM IST
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The Food Department team collected samples of sweets.
कुरुक्षेत्र। हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र डिपो की बस। संवाद
बाबैन/पिपली। कस्बे बाबैन व पिपली में मिठाई की दुकानों पर सोमवार को मुख्यमंत्री उडनदस्ता व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अचानक छापामारी की। टीम ने एक बेकर से 50 किलो सफेद रसगुल्ला, 30 किलो गुलाब जामून व 20 किलो पतीसा के नमूने और पिपली में रसगुल्ला फैक्टरी से 200 किलो रसगुल्ला व 150 किलो गुलाब जामून के नमूने लिए। इन नमूने की रिपोर्ट जांच के बाद आएगी।
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सीएम फ्लाइंग एंव खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में एसआई राजबीर सिंह, एएसआई रविंद्र कुमार, एएसआई विक्रम सिंह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमित कुमार की टीम ने यह कार्रवाई की। एसआई राजबीर सिंह ने बताया कि दिवाली व अन्य त्योहारी सीजन और शादी-विवाह के आयोजनों के कारण आजकल मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में मिठाइयों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होता है, ताकि बीमारियां न फैल सके। संवाद
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