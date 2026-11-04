Kurukshetra News: रसिया नृत्य में दिखी हरियाणवी लोक संस्कृति की छटा

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कलाकारों ने लोकगीतों, पारंपरिक वेशभूषा और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग कर रसिया नृत्य को मंच पर जीवंत किया। प्रतियोगिता में आरकेएसडी पीजी कॉलेज, कैथल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया। पुरुष कलाकार धोती-कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद में नजर आए, जबकि महिला कलाकारों ने दामण-कुर्ती व पारंपरिक आभूषणों के साथ नृत्य प्रस्तुत किया। मेरो खोय गयो बाजूबंद रसिया होली में गीत प्रस्तुति का विशेष आकर्षण रहा।नृत्य के दौरान महिला कलाकारों ने पुरुषों पर लट्ठ बरसाने का अभिनय किया, जिसका पुरुषों ने ढाल से बचाव दर्शाया। इस शैली में महिला और पुरुष कलाकारों के बीच शारीरिक स्पर्श नहीं होता। नियमों के अनुसार प्रत्येक टीम में 10 सदस्य शामिल रहे और प्रस्तुति के लिए आठ मिनट का समय निर्धारित था। निर्णायक मंडल में रितु मेहता और श्री हर्ष राय शामिल रहे।