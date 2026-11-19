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बुधवार को जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास अधिक हो रहा है। सुबह ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हालांकि, दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है लेकिन अब दिन के समय भी ठंड का असर महसूस होने लगा है।कृषि विशेषज्ञ डाॅ. कर्मचंद के अनुसार मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए अगले एक सप्ताह में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। तापमान में गिरावट के साथ सुबह और शाम के समय सर्दी का असर बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से बचाव के लिए एहतियात बरतनी चाहिए।