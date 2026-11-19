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प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए मथाना की कांशी इलेवन ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की और गांव का नाम रोशन किया। विजेता टीम के सदस्य सुनील टिंकू ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए। कांशी इलेवन के प्रदर्शन से उत्साहित सेवानिवृत्त प्राचार्य पवन शास्त्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सदस्यों को ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज देने की घोषणा की है। संस्कृत शिक्षक पवन शास्त्री ने कहा कि खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे उनकी प्रतिभा निखरती है और खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है।

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कुरुक्षेत्र। केसीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता कांशी इलेवन के खिलाड़ियों का मथाना पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वागत कर सम्मानित किया। कलसी में आयोजित इस टूर्नामेंट में 24 गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया था।