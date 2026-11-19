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इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों को सहजयोग ध्यान की विधियों से अवगत कराया गया। कुरुक्षेत्र समन्वयक आशुतोष गौड़ ने बताया कि सहजयोग परिवार की ओर से महेंद्र सिंह ने ध्यान की सरल पद्धतियों की जानकारी दी। उन्होंने आंतरिक शांति के महत्व को समझाया। संवाद

कुरुक्षेत्र। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्योतिसर में सहजयोग ध्यान की ओर से आयोजित दो दिवसीय आत्म-साक्षात्कार और ध्यान शिविर का समापन हुआ।