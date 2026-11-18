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बरौनी-अंबाला छावनी हरिहर एक्सप्रेस (14523) तीन दिसंबर से एक मार्च 2027 तक और अंबाला छावनी-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस (14524) एक दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक रद्द रहेगी। लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस (14615) और अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस (14616) पांच दिसंबर से 27 फरवरी 2027 तक निर्धारित दिनों में नहीं चलेंगी। पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस (14617) तीन दिसंबर से दो मार्च 2027 तक तथा अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस (14618) एक दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक रद्द रहेगी।इसी तरह काठगोदाम-जम्मूतवी एक्सप्रेस (12207) आठ दिसंबर से दो मार्च 2027 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी। जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस (12208) छह दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक प्रत्येक रविवार को नहीं चलेगी। योग नगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस (14605) सात दिसंबर से एक मार्च 2027 तक प्रत्येक सोमवार और जम्मूतवी-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस (14606) छह दिसंबर से 28 फरवरी 2027 तक प्रत्येक रविवार को रद्द रहेगी।अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि कोहरे में दृश्यता कम होने से गाड़ियों की गति और सुरक्षित परिचालन प्रभावित होता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका कम करने और सुरक्षित रेल संचालन बनाए रखने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। निर्धारित समय के बाद सभी गाड़ियां नियमित रूप से चलाई जाएंगी।बॉक्सअंबाला तक ही होगा संचालननई दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस (14681-82) का संचालन एक दिसंबर से एक मार्च 2027 तक अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन तक ही होगा। इस दौरान अंबाला छावनी से जालंधर सिटी के बीच ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव का ध्यान रखना होगा।