Kurukshetra News: रंगोली प्रतियोगिता में कार्तिक-संदीप पुष्कर और आदित्य की टीम प्रथम

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दीया निर्माण में रुद्र, तान्या और श्वेता अपने-अपने ग्रुप में प्रथम रहे। कार्ड मेकिंग में हिमांशी और अदिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि तोरण निर्माण में रिया अव्वल रही। प्रधानाचार्य बलदेव राव सैनी और प्रबंध निदेशक जय कृष्ण शर्मा ने विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

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कुरुक्षेत्र। दीपावली के अवसर पर आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रंगोली, दीया निर्माण, कार्ड मेकिंग और तोरण निर्माण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। रंगोली प्रतियोगिता में छठी से आठवीं कक्षा के वर्ग में आरजू और मानसी प्रथम रहीं। नौवीं से 12वीं कक्षा के वर्ग में कार्तिक, संदीप, पुष्कर और आदित्य की टीम ने पहला स्थान हासिल किया।